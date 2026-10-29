За взятки на 6 лет осудили экс-главу Назарова в Красноярском крае

По версии следствия, в апреле–мае 2023 года и в феврале 2024 года глава города получил от представителя коммерческой компании, действовавшего в интересах ООО «ПромСтрой», взятки на общую сумму 3,5 млн руб. Вознаграждение полагалось за помощь в заключении контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в городе. Также, как установили правоохранители, с августа 2022-го по март 2024 года чиновник получил от представителей коммерческих фирм взятку в сумме 2,1 млн руб. за покровительство бизнесу.