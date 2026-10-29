За взятки на 6 лет осудили экс-главу Назарова в Красноярском крае
Назаровский горсуд вынес приговор в отношении бывшего главы города Назарово (Красноярский край) Владимира Саара. Его признали виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ). Подсудимому назначили шесть колонии общего режима и штраф в размере 4 млн руб., сообщает прокуратура региона. Свою вину экс-градоначальник признал полностью.
По версии следствия, в апреле–мае 2023 года и в феврале 2024 года глава города получил от представителя коммерческой компании, действовавшего в интересах ООО «ПромСтрой», взятки на общую сумму 3,5 млн руб. Вознаграждение полагалось за помощь в заключении контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в городе. Также, как установили правоохранители, с августа 2022-го по март 2024 года чиновник получил от представителей коммерческих фирм взятку в сумме 2,1 млн руб. за покровительство бизнесу.
Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2025 года суд заключил под стражу Владимира Саара. В последующем ему смягчили меру пресечения на домашний арест. Сторона обвинения просила назначить экс-главе города семь лет колонии. Уголовные дела в отношении предпринимателей, обвиняемых в даче взяток (ст. 291 УК РФ), были выделены в отдельное производство.