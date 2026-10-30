Апарты проверяют на прочность

Как отмечает управляющий партнер Brandson (TSN) Елена Юферева, хороших объектов становится много, а действительно понятных — мало. «Девелопер может сделать качественную архитектуру, хорошие номера и сервис, но, если он не понимает, для кого все это создано и почему человек должен выбрать именно его, продукт начинает конкурировать только ценой. Сейчас выигрывает не тот, кто просто построил больше, а тот, кто точнее ответил на вопрос: какой сценарий жизни или поездки мы продаем своему гостю и инвестору? Именно поэтому позиционирование сегодня нужно продумывать одновременно с продуктом, а не после его создания».