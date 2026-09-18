Минпросвещения обновило образовательные стандарты для старшей школы
С 1 сентября 2027 года ученики 10-х и 11-х классов будут учиться по новому федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). Приказ об обновлении документа утвердил министр просвещения Сергей Кравцов.
Министр просвещения Сергей Кравцов
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Одно из основных изменений — возможность для старшеклассников изучать все предметы на базовом уровне. С 2023 года, напомним, все классы старшей школы должны иметь один из шести профилей — агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. От выбора направления зависит, какие именно предметы будут изучаться по углубленной программе (например, в агротехнологическом это биология, химия, математика и физика). Для школьников, чей выбор предметов для углубленного изучения не подошел под определенную категорию (они, например, хотят усиленно изучать английский язык и биологию), есть универсальный профиль. Но изучать все предметы по базовой программе нельзя. С 1 сентября 2027 года у старшеклассников вновь появится такая возможность.
В новой редакции ФГОСа также прописана возможность усиливать профиль класса за счет элективных (дополнительных) курсов. Например, в рамках технологического направления могут существовать инженерные (по подготовке будущих инженеров-проектировщиков) или информационные (подготовка будущих программистов) группы. Школы и раньше прибегали к такому варианту составления расписания, но теперь это прописано на уровне образовательного стандарта.
Кроме того, изменения внесены в содержание математики, физики, химии и биологии. Главная задача поправок, как объясняют в Минпросвещения, «сделать учебный материал более практико-ориентированным и соответствующим современным научным достижениям, ближе к реальным технологическим задачам».