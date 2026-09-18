Минпросвещения обновило образовательные стандарты для старшей школы

С 1 сентября 2027 года ученики 10-х и 11-х классов будут учиться по новому федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). Приказ об обновлении документа утвердил министр просвещения Сергей Кравцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Одно из основных изменений — возможность для старшеклассников изучать все предметы на базовом уровне. С 2023 года, напомним, все классы старшей школы должны иметь один из шести профилей — агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. От выбора направления зависит, какие именно предметы будут изучаться по углубленной программе (например, в агротехнологическом это биология, химия, математика и физика). Для школьников, чей выбор предметов для углубленного изучения не подошел под определенную категорию (они, например, хотят усиленно изучать английский язык и биологию), есть универсальный профиль. Но изучать все предметы по базовой программе нельзя. С 1 сентября 2027 года у старшеклассников вновь появится такая возможность.

В новой редакции ФГОСа также прописана возможность усиливать профиль класса за счет элективных (дополнительных) курсов. Например, в рамках технологического направления могут существовать инженерные (по подготовке будущих инженеров-проектировщиков) или информационные (подготовка будущих программистов) группы. Школы и раньше прибегали к такому варианту составления расписания, но теперь это прописано на уровне образовательного стандарта.

Кроме того, изменения внесены в содержание математики, физики, химии и биологии. Главная задача поправок, как объясняют в Минпросвещения, «сделать учебный материал более практико-ориентированным и соответствующим современным научным достижениям, ближе к реальным технологическим задачам».

Полина Ячменникова