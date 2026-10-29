Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге за 10 месяцев достиг 102,2%

Показатель для обеспечения электрической энергией, газом и паром и для кондиционирования воздуха за январь-сентябрь 2026 года по сравнению с аналогичным периодам стал равен 103,8% для Санкт-Петербурга и 98,7% для Ленинградской области. Индекс промышленного производства для водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, и для деятельности по ликвидации загрязнений составил 89,5% для Санкт-Петербурга и 96,0% для Ленинградской области.