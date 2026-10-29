Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге за 10 месяцев достиг 102,2%
Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2026 года по сравнению с январем-сентябрем 2025 года по Санкт-Петербургу составил 102,2%, по Ленинградской области — 88,2%.
По данным Петростата, индекс промышленного производства за 10 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в добыче полезных ископаемых составил 116,6% в Санкт-Петербурге и 101,9% в Ленинградской области.
Для обрабатывающего производства этот показатель составил 101,2% в Санкт-Петербурге и 86,5% в Ленинградской области.
Показатель для обеспечения электрической энергией, газом и паром и для кондиционирования воздуха за январь-сентябрь 2026 года по сравнению с аналогичным периодам стал равен 103,8% для Санкт-Петербурга и 98,7% для Ленинградской области. Индекс промышленного производства для водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, и для деятельности по ликвидации загрязнений составил 89,5% для Санкт-Петербурга и 96,0% для Ленинградской области.
Индекс производства — относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах.