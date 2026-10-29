Количество подозрительных звонков жителям Прикамья снизилось на 29%
С января по сентябрь 2026 года в регионе было заблокировано 25 млн нежелательных звонков. Это на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба МТС, с начала 2026 года одному из жителей региона поступило почти 15 тыс. нежелательных звонков.
По информации аналитиков, средняя длительность нежелательного звонка составила 0,04 секунды. Чаще всего пермяков беспокоили звонки с предложениями финансовых услуг.
Также, по данным исследования, в Пермском крае на долю особо опасных многоступенчатых схем мошенничества приходится 20% от всех зафиксированных нежелательных звонков в регионе, что выше федерального среднего показателя (18%).