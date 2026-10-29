Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №201

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Волга

Обвиняемая в смерти экс-главы Самары сообщила, что семья Метревели планировала убить и ее

Об этом ей рассказали следователи
В Самарском областном суде 29 октября на процессе по делу об убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его жены Натальи выступила их внучка Екатерина Тархова. Подсудимая сообщила, что, по данным следствия, она сама должна была стать последней жертвой семьи Метревели.
Екатерина Тархова

Екатерина Тархова

Иван Петров

По словам Екатерины Тарховой, о планах предполагаемых соучастников ей стало известно от силовиков. Согласно этой версии, убийство внучки экс-мэра готовилось после того, как семья Метревели получила бы компанию «Новитрек» и квартиру Виктора и Натальи Тарховых. Таким образом, подсудимая фактически описала себя не только как фигурантку дела, но и как потенциальную жертву.
В тот же день она рассказала о другом эпизоде: Светлана Метревели обещала «решить вопрос с помилованием» ее матери Людмилы Тарховой через знакомого помощника президента в Москве, а семья Тарховых за это передала семье Метревели 20 млн рублей.
Виктор Тархов и его супруга Наталья пропали в начале 2025 года. По версии следствия, они были убиты в конце декабря 2024-го — начале января 2025 года ради завладения их имуществом. Тела до сих пор не найдены. Екатерина Тархова частично признала вину. Светлана и Дмитрий Метревели находятся в международном розыске. Таисия Киселева, обвиняемая в краже автомобиля супруги экс-мэра, помещена под домашний арест.
Подробности преступления — в материале «Ъ-Волга» «Вместо зоны — зона СВО».
Георгий Портнов, Сабрина Самедова