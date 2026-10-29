Обвиняемая в смерти экс-главы Самары сообщила, что семья Метревели планировала убить и ее

По словам Екатерины Тарховой, о планах предполагаемых соучастников ей стало известно от силовиков. Согласно этой версии, убийство внучки экс-мэра готовилось после того, как семья Метревели получила бы компанию «Новитрек» и квартиру Виктора и Натальи Тарховых. Таким образом, подсудимая фактически описала себя не только как фигурантку дела, но и как потенциальную жертву.