Обвиняемая в смерти экс-главы Самары сообщила, что семья Метревели планировала убить и ее
Об этом ей рассказали следователи
В Самарском областном суде 29 октября на процессе по делу об убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его жены Натальи выступила их внучка Екатерина Тархова. Подсудимая сообщила, что, по данным следствия, она сама должна была стать последней жертвой семьи Метревели.
По словам Екатерины Тарховой, о планах предполагаемых соучастников ей стало известно от силовиков. Согласно этой версии, убийство внучки экс-мэра готовилось после того, как семья Метревели получила бы компанию «Новитрек» и квартиру Виктора и Натальи Тарховых. Таким образом, подсудимая фактически описала себя не только как фигурантку дела, но и как потенциальную жертву.
В тот же день она рассказала о другом эпизоде: Светлана Метревели обещала «решить вопрос с помилованием» ее матери Людмилы Тарховой через знакомого помощника президента в Москве, а семья Тарховых за это передала семье Метревели 20 млн рублей.
Виктор Тархов и его супруга Наталья пропали в начале 2025 года. По версии следствия, они были убиты в конце декабря 2024-го — начале января 2025 года ради завладения их имуществом. Тела до сих пор не найдены. Екатерина Тархова частично признала вину. Светлана и Дмитрий Метревели находятся в международном розыске. Таисия Киселева, обвиняемая в краже автомобиля супруги экс-мэра, помещена под домашний арест.