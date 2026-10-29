Перед гибелью экс-мэр Самары заплатил семье Метревели 20 млн рублей за помилование дочери

Кроме того, Андрей Карномазов задал подсудимой ряд уточняющих вопросов о последних днях жизни погибших. Со слов Екатерины Тарховой, Виктор и Наталья Тарховы в тот период «не ели, не пили и не пользовались уборной». На вопросы о том, говорили ли жертвы что-либо или задавали ли они ей вопросы, подсудимая отвечала: «Затрудняюсь ответить». Аналогичный ответ последовал и на вопрос о том, оставались ли Виктор и Наталья связанными после того, как Дмитрий Метревели 29 декабря улетел из Самары на несколько дней.