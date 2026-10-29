Перед гибелью экс-мэр Самары заплатил семье Метревели 20 млн рублей за помилование дочери
Светлана Метревели обещала воспользоваться для решения этого вопроса своими связями в администрации президента РФ
Бывший мэр Самары Виктор Тархов перед своей гибелью пытался добиться помилования для дочери Людмилы Тарховой, осужденной за вымогательство 200 млн рублей у бывшего зампреда самарской губдумы Александра Милеева. Об этом стало известно на заседании в Самарском областном суде в четверг, 29 октября.
Отвечая на вопросы Андрея Карномазова, адвоката потерпевшей Людмилы Тарховой, подсудимая заявила, что Светлана Метревели обещала «решить вопрос с помилованием» ее матери через знакомого помощника президента в Москве. Для этого, по словам Екатерины Тарховой, ее семья передала семье Метревели 20 млн рублей.
При этом подсудимая настаивает, что сама никогда не требовала денег у родственников: по ее версии, родные сами пообещали финансовую поддержку в обмен на ее возвращение из Израиля с ребенком.
Также Екатерина Тархова объяснила, зачем передавала средства семье Метревели. По ее словам, это было связано с «обрядами», которые проводила знакомая Светланы Метревели, гадалка Зинаида.
Андрей Карномазов поинтересовался, почему подсудимая около пяти лет доверяла Светлане Метревели. Екатерина Тархова пояснила, что та якобы «спасла ее от тяжелой ситуации» в семье: обвиняемая опасалась, что у нее отнимут сына, поскольку родственники писали на нее заявления в полицию и психоневрологический диспансер. Метревели, по утверждению подсудимой, предоставила ей жилье, чтобы она находилась вдали от родных.
Вспомнила Екатерина Тархова и эпизод, когда Дмитрий Метревели ударил ее по лицу четыре-пять раз. Причину конфликта она не помнит, предположив, что он мог быть связан с деньгами.
Кроме того, подсудимая снова выдвинула предположение о возможном месте сокрытия останков Виктора и Натальи Тарховых. По ее словам, они могут находиться на даче Таисии Киселевой — матери Светланы Метревели. Тархова описала участок как «старый неухоженный дом с большой территорией» и подтвердила, что ранее привозила туда деньги. О том, что останки могут быть именно там, она, по ее словам, впервые задумалась, когда следователи начали интересоваться имуществом Киселевой и других фигурантов.
Кроме того, Андрей Карномазов задал подсудимой ряд уточняющих вопросов о последних днях жизни погибших. Со слов Екатерины Тарховой, Виктор и Наталья Тарховы в тот период «не ели, не пили и не пользовались уборной». На вопросы о том, говорили ли жертвы что-либо или задавали ли они ей вопросы, подсудимая отвечала: «Затрудняюсь ответить». Аналогичный ответ последовал и на вопрос о том, оставались ли Виктор и Наталья связанными после того, как Дмитрий Метревели 29 декабря улетел из Самары на несколько дней.
Напомним, Виктор Тархов и его супруга Наталья пропали в начале 2025 года. По версии следствия, они были убиты в конце декабря 2024-го — начале января 2025 года с целью завладения их имуществом. Тела до настоящего времени не найдены.
Екатерина Тархова была задержана и арестована. Она частично признала вину. Светлана и Дмитрий Метревели скрылись и объявлены в международный розыск.
Таисия Киселева, обвиняемая в краже автомобиля погибшей Натальи Тарховой, находится под домашним арестом.