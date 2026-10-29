В Краснодарском крае инфляция в сентябре составила 5,7%

«Кстати, отмечу, что темп роста цен на Кубани ниже, чем по России, с августа прошлого года. На инфляцию по-прежнему сильно влияет временное выбытие мощностей в отдельных отраслях. Кроме того, в октябре, по предварительным данным, существеннее, чем все ждали, повысились тарифы ЖКХ. Это уже отразилось в недельной статистике по ценам. Все это, естественно, сказывается и на инфляционных ожиданиях людей — они остаются высокими, что может влиять на финансовые решения и покупки»,— рассказал господин Эберенц.