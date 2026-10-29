В Краснодарском крае инфляция в сентябре составила 5,7%
По итогам сентября инфляция в Краснодарском крае составила 5,7%. Это на 0,2 процентных пункта (п. п.) меньше, чем в августе (5,9%) и на 0,7 п. п. — чем в целом по стране (6,4%). Об этом журналистам экономических изданий сообщил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц. По его словам, сегодня инфляция в южных регионах страны превышает цель регулятора в 4%.
«Кстати, отмечу, что темп роста цен на Кубани ниже, чем по России, с августа прошлого года. На инфляцию по-прежнему сильно влияет временное выбытие мощностей в отдельных отраслях. Кроме того, в октябре, по предварительным данным, существеннее, чем все ждали, повысились тарифы ЖКХ. Это уже отразилось в недельной статистике по ценам. Все это, естественно, сказывается и на инфляционных ожиданиях людей — они остаются высокими, что может влиять на финансовые решения и покупки»,— рассказал господин Эберенц.
Он также отметил, что для устойчивого снижения инфляции, экономике необходим сдержанный рост совокупного спроса. А значит, по словам начальника Южного ГУ Банка России, ставки в экономике пока что должны оставаться высокими: «так люди могут спокойно открывать вклады, не опасаясь, что деньги обесценятся».
По последним сентябрьским данным Банка России, годовая инфляция в ЮФО составила 6,9%, в СКФО — 7,5%. Рост цен, по словам Евгения Эберенца, за последний год связан с несколькими факторами, одним из которых является временное снижение производства нефтепродуктов в стране.
«Кроме того, летом в южных регионах традиционно высокий спрос на ГСМ, в том числе со стороны сельхозпроизводителей и туристов. А снижение предложения ограничивало возможность удовлетворить этот спрос. Поэтому розничная стоимость топлива заметно выросла. При этом нужно отметить, что уже в августе повышение цен в этом сегменте замедлилось. Это произошло благодаря тому, что правительство России принимает меры для обеспечения необходимых поставок топлива на внутренний рынок»,— рассказал начальник Южного ГУ ЦБ РФ.
Также, по его словам, на цены некоторых товаров влияли возросшие издержки предприятий — на упаковку, логистику, а также на зарплаты сотрудникам. Кроме того, как отмечает господин Эберенц, в последние месяцы несколько ослаб рубль (преимущественно летом), что стало проинфляционным фактором для ряда товаров с высокой импортной составляющей (смартфонов, компьютеров, бытовой техники) и услуг (в том числе, турагенств, а также медицинских и бытовых организаций).
Региональная специфика инфляционных процессов Юга России, по словам Евгения Эберенца, кроется в зависимости экономики от туристической сферы, где произошло снижение турпотока, а также в высоких тратах южан на продовольствие (в РФ – 39% от всех трат, в ЮФО – 40,7%, в СКФО – 47,1%).