Уфимский бенди-клуб «Кировец» прекратит выступления из-за экономических проблем
Хоккейный клуб «Кировец» из Уфы приостанавливает участие во всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом в сезоне 2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсетях. Решение объясняется сложной экономической ситуацией.
«Кировец» был создан в 2019 году. Название клуба отсылает к команде мастеров, в советское время выступавшей как коллектив Уфимского завода телефонной аппаратуры (с 1996 года предприятие называется «Башкирское электронно-телефонное объединение»).
С 2019 по 2022 годы уфимский клуб участвовал в Высшей лиге — втором дивизионе российского хоккея с мячом. Сезон 2022/2023 команда провела в чемпионате России, однако в следующем сезоне вернулась во второй дивизион.
Команда базируется на стадионе «Динамо». Учредителем является Федерация хоккея с мячом Башкирии.