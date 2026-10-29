Дагестан рассчитывает увеличить объем туристических услуг до 30 млрд рублей
Дагестан планирует к 2030 году увеличить объем услуг в сфере туризма как минимум до 30 млрд руб. и принимать 2,5 млн туристов в год. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
К завершению летнего сезона 2026 года объем услуг в туристической индустрии превысил 12 млрд руб., а число занятых в отрасли составило около 12 тыс. человек.
В числе приоритетов развития туристического комплекса в ведомстве назвали обеспечение круглогодичного потока туристов, а также развитие событийного, сельского и горного туризма. Отмечается, что в республике также увеличивается количество гостиниц и других средств размещения, в том числе благодаря легализации их деятельности.