Дагестан рассчитывает увеличить объем туристических услуг до 30 млрд рублей

В числе приоритетов развития туристического комплекса в ведомстве назвали обеспечение круглогодичного потока туристов, а также развитие событийного, сельского и горного туризма. Отмечается, что в республике также увеличивается количество гостиниц и других средств размещения, в том числе благодаря легализации их деятельности.