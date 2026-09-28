Инфляция в Нижегородской области ускорилась до 5,9%

Годовая инфляция в Нижегородской области в августе 2026 года ускорилась до 5,9%, в ПФО — до 6,7%, сообщили в Волго-Вятском ГУ Центробанка. В июне инфляция в Нижегородской области составляла 5,5%, в июле — 5,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Цены в Нижегородской и Кировской областях, а также в Пермском крае в августе выросли меньше, чем в июле, отмечается в сообщении. При этом в десяти регионах ПФО цены снизились. Продукты питания подешевели почти во всех регионах округа за счет урожая, также снизились цены на сыры, сливочное масло и молочную продукцию из-за роста производства сырого молока.

Одновременно замедлился рост цен на бензин, отметили в ЦБ. Однако в отдельных регионах ПФО ситуация оставалась сложной.

Владимир Зубарев