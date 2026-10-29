В Самарской области оставлен под стражей вожатый, подозреваемый в истязании детей с аутизмом
Защита просила перевести фигуранта дела под домашний арест, но апелляционная инстанция не нашла для этого оснований
Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты вожатого, подозреваемого в избиении детей с аутизмом в лагере «Дружные ребята». Постановление Сызранского районного суда об аресте фигуранта оставлено без изменения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Ранее Сызранский районный суд удовлетворил ходатайство органов следствия об аресте вожатого, подозреваемого в истязании двух и более несовершеннолетних в беспомощном состоянии, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию детей (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ).
Защитник обвиняемого оспорил это решение в апелляционном порядке. Он просил отменить постановление и рассмотреть вопрос об избрании в отношении его доверителя более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.
Самарский областной суд рассмотрел жалобу защитника, изучил материалы дела, принял во внимание сведения о личности обвиняемого и допросил по ходатайству адвоката свидетелей. С учетом характера и тяжести подозрения суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы. Решение первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.