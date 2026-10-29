В Самарской области оставлен под стражей вожатый, подозреваемый в истязании детей с аутизмом

Самарский областной суд рассмотрел жалобу защитника, изучил материалы дела, принял во внимание сведения о личности обвиняемого и допросил по ходатайству адвоката свидетелей. С учетом характера и тяжести подозрения суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы. Решение первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.