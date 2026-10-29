Москвичку осудили условно в Нижнем Новгороде за обман в модельном агентстве

Для начала карьеры клиентам нужно было пройти несколько платных онлайн-курсов стоимостью от 50 до 200 тыс. руб. Многие из них вынуждены были брать кредиты или устраиваться в агентство на работу, вместо трудового договора заключая договор об оказании платных услуг.