Москвичку осудили условно в Нижнем Новгороде за обман в модельном агентстве
Управляющая филиалами модельного агентства в Нижегородской области получила семь лет условного срока за участие в преступной группе, обманувшей около 400 клиентов агентства «Мэри Вэй». Как сообщили в региональном ГУ МВД, ее признали виновной по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Фигуранты уголовного дела, работавшие в девяти регионах, позиционировали себя как профессионалы по обучению и продвижению моделей, вокалистов, ведущих и SMM-специалистов, обещая дальнейшее трудоустройство.
Для начала карьеры клиентам нужно было пройти несколько платных онлайн-курсов стоимостью от 50 до 200 тыс. руб. Многие из них вынуждены были брать кредиты или устраиваться в агентство на работу, вместо трудового договора заключая договор об оказании платных услуг.
В 2020-2024 годах жертвами стали почти 400 человек, которые лишились 65,5 млн руб. За время предварительного следствия потерпевшим возместили около 9 млн руб., на имущество обвиняемых стоимостью 72 млн руб. наложен арест.
Фигурантка признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием. В отношении нее дело было выделено в отдельное производство.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Рассмотрение уголовного дела в отношении 28-летней организатора и остальных участников сообщества продолжается в суде.
Как писал «Ъ-Приволжье», полиция сообщила о возбуждении дела в мае 2024 года. Тогда были задержаны директор и сотрудница модельного агентства.