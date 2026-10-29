Средняя стоимость «квадрата» малогабаритного жилья в Сочи снизилась на 2,5%
Сочи вошел в число немногих крупных городов России, где за год подешевело малогабаритное жилье. В октябре 2026 года средняя цена квадратного метра студий и однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м, выставленных на продажу, снизилась на 2,5%, до 335 тыс. руб. Стоимость такой квартиры в среднем составила 8,2 млн руб., следует из данных портала «Мир квартир».
Исследование охватило 70 крупных городов. Снижение цен на компактные квартиры зафиксировано лишь в трех из них, помимо Сочи,— Новокузнецке и Сургуте. В Новокузнецке квадратный метр подешевел на 0,9%, до 97,3 тыс. руб., а средняя стоимость квартиры составила 2,6 млн руб. В Сургуте снижение составило 0,2%, до 129,8 тыс. руб. за квадратный метр и 3,6 млн руб. за объект.
В остальных исследуемых городах малогабаритные квартиры подорожали. В Ростове-на-Дону рост оказался минимальным среди миллионников — 3,7%, до 146 тыс. руб. за квадратный метр. Средняя стоимость квартиры достигла 3,9 млн руб. В Краснодаре цены увеличились на 4,8%, до 148,3 тыс. руб. за квадратный метр, а средний бюджет покупки составил 3,8 млн руб.
В целом по крупным городам России стоимость квадратного метра студий и небольших однокомнатных квартир за год выросла на 12,5%, до 148,8 тыс. руб. Средняя цена объекта достигла 3,9 млн руб. Для сравнения, вторичное жилье стандартного размера подорожало на 10,7%.
Гендиректор «Мир квартир» Павел Луценко связывает устойчивый спрос на компактное жилье с относительно невысоким бюджетом покупки. По его словам, такие квартиры обходятся в среднем на 46% дешевле двухкомнатных, что особенно важно в условиях высоких ипотечных ставок. Дополнительными факторами привлекательности остаются возможность сдачи жилья в аренду и более низкие расходы на коммунальные услуги и налоги.