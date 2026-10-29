Средняя стоимость «квадрата» малогабаритного жилья в Сочи снизилась на 2,5%

Сочи вошел в число немногих крупных городов России, где за год подешевело малогабаритное жилье. В октябре 2026 года средняя цена квадратного метра студий и однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м, выставленных на продажу, снизилась на 2,5%, до 335 тыс. руб. Стоимость такой квартиры в среднем составила 8,2 млн руб., следует из данных портала «Мир квартир».