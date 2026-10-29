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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Башкортостан

В Уфе экс-руководитель страховой компании осуждена за хищение более 2,3 млн рублей

Кировский райсуд Уфы приговорил бывшего генерального директора организации, оказывавшей услуги по заключению договоров ОСАГО, к 3,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Она признана виновной в присвоении или растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ).
Как сообщает прокуратура Башкирии, с февраля по август 2021 года подсудимая, работая агентом, не перечисляла страховым организациям полученные от автовладельцев средства, а присваивала их. Сумма ущерба превысила 2,3 млн руб.
Подсудимая признала вину и добровольно возместила ущерб.
Майя Иванова