В Уфе экс-руководитель страховой компании осуждена за хищение более 2,3 млн рублей

Кировский райсуд Уфы приговорил бывшего генерального директора организации, оказывавшей услуги по заключению договоров ОСАГО, к 3,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Она признана виновной в присвоении или растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ).