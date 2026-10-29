Челябинский пенсионер отдал мошенникам 33 млн рублей

По словам местного жителя, сначала ему позвонила якобы сотрудница отдела соцобеспечения. Девушка рассказала, что пенсионеру необходимо пересчитать рабочий стаж, и для записи к специалисту нужно было назвать код из СМС. Ничего не подозревая, горожанин сообщил код, и с ним начали связываться люди, представлявшиеся сотрудниками Росфинмониторинга, правоохранительных органов и Центробанка. Они говорили о попытках перевода принадлежащих пенсионеру средств на счета иностранного банка, обвиняли в государственной измене и запугивали уголовным преследованием. За месяц челябинец передал курьерам накопления со счета в банке, переведенные в золотые слитки на сумму свыше 29 млн руб., личные сбережения и средства, полученные от продажи машины и заложенных в ломбард золотых изделий. Общая сумма ущерба составила около 33 млн руб.