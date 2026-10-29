«Вис» выплатила Новосибирской области 157 млн руб. по концессии моста

По ее словам, по итогам проверок реализации проекта были выявлены нарушения, по которым ведется судебная работа. Только за прошлый год было направлено 10 исковых заявлений и более 10 требований по уплате неустоек и штрафов. В этом году власти Новосибирской области направили 32 акта контроля и 11 требований об уплате неустоек на 98,1 млн руб.