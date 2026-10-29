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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Сибирь

«Вис» выплатила Новосибирской области 157 млн руб. по концессии моста

Группа «Вис» в досудебном порядке выплатила Новосибирской области 157,1 млн руб. в качестве штрафных санкций по концессионному соглашению о строительстве четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске. Об этом сообщила министр экономического развития региона Светлана Шарпф в ходе сессии областного Законодательного собрания 29 октября.

Ростислав Нетисов / Коммерсантъ

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По ее словам, по итогам проверок реализации проекта были выявлены нарушения, по которым ведется судебная работа. Только за прошлый год было направлено 10 исковых заявлений и более 10 требований по уплате неустоек и штрафов. В этом году власти Новосибирской области направили 32 акта контроля и 11 требований об уплате неустоек на 98,1 млн руб.
Строительная готовность объекта на данный момент оценивается в 90%. Как писал «Ъ-Сибирь», в середине октября стало известно о том, что сроки ввода моста в эксплуатацию продлены до 31 декабря 2027 года. Первоначально мост планировали ввести в строй в декабре 2023 года, но сроки завершения строительства неоднократно переносились. Стоимость объекта оценивается более чем в 46 млрд руб.
Александра Стрелкова