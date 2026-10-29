«Вис» выплатила Новосибирской области 157 млн руб. по концессии моста
Группа «Вис» в досудебном порядке выплатила Новосибирской области 157,1 млн руб. в качестве штрафных санкций по концессионному соглашению о строительстве четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске. Об этом сообщила министр экономического развития региона Светлана Шарпф в ходе сессии областного Законодательного собрания 29 октября.
По ее словам, по итогам проверок реализации проекта были выявлены нарушения, по которым ведется судебная работа. Только за прошлый год было направлено 10 исковых заявлений и более 10 требований по уплате неустоек и штрафов. В этом году власти Новосибирской области направили 32 акта контроля и 11 требований об уплате неустоек на 98,1 млн руб.
Строительная готовность объекта на данный момент оценивается в 90%. Как писал «Ъ-Сибирь», в середине октября стало известно о том, что сроки ввода моста в эксплуатацию продлены до 31 декабря 2027 года. Первоначально мост планировали ввести в строй в декабре 2023 года, но сроки завершения строительства неоднократно переносились. Стоимость объекта оценивается более чем в 46 млрд руб.