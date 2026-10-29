В Уфе утвердили границы старинного дома на Трактовой улице
Башкультнаследие утвердило границы и режим использования территории жилого дома на Трактовой улице, 24 в Уфе — выявленного объекта культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.
Соответствующий приказ опубликован на официальном интернетпортале правовой информации республики.
Деревянный жилой дом на кирпичном цоколе построили не ранее 1890 года. Такой тип зданий характерен для традиционной уфимской городской усадьбы конца XIX — начала XX века. Он отражает типовую застройку того времени.
Дом относится к «частному сектору» старой Уфы. Он был частью усадебной территории, куда входили хозяйственные постройки, огороды и конюшня. Достоверные сведения о первом владельце дома не сохранились. Ценность здания в том, что оно показывает повседневный быт и градостроительную культуру среднего городского слоя старой Уфы.
На охранной территории здания теперь нельзя возводить объекты капитального строительства; применять технологии, создающие динамические нагрузки на здание; засорять территорию, а также уничтожать объект или его части.
Там разрешены работы по сохранению дома и обеспечению его функционирования; озеленение и благоустройство территории.