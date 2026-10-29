В Уфе утвердили границы старинного дома на Трактовой улице

Дом относится к «частному сектору» старой Уфы. Он был частью усадебной территории, куда входили хозяйственные постройки, огороды и конюшня. Достоверные сведения о первом владельце дома не сохранились. Ценность здания в том, что оно показывает повседневный быт и градостроительную культуру среднего городского слоя старой Уфы.