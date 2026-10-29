В Удмуртии избрали глав Алнашского и Селтинского районов
Любовь Новикова и Александр Однолько приступят к работе в ближайшее время
Советы депутатов Алнашского и Селтинского районов избрали новых глав муниципалитетов. Кандидатуры Любови Новиковой и Александра Однолько поддержало большинство депутатов на сессиях, сообщил и.о руководителя администрации главы и правительства республики Александр Журавлев.
Любовь Новикова ранее занимала должность заместителя главы Алнашского района по развитию территории. Александр Однолько — уроженец Селтов, ранее возглавлял местный совет депутатов.
Новые главы приступят к исполнению обязанностей в ближайшее время.