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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Удмуртия

В Удмуртии избрали глав Алнашского и Селтинского районов

Любовь Новикова и Александр Однолько приступят к работе в ближайшее время
Советы депутатов Алнашского и Селтинского районов избрали новых глав муниципалитетов. Кандидатуры Любови Новиковой и Александра Однолько поддержало большинство депутатов на сессиях, сообщил и.о руководителя администрации главы и правительства республики Александр Журавлев.
Александра Однолько

Александра Однолько

и.о руководителя администрации главы и правительства республики Александр Журавлев, «Макс»

Любовь Новикова ранее занимала должность заместителя главы Алнашского района по развитию территории. Александр Однолько — уроженец Селтов, ранее возглавлял местный совет депутатов.
Новые главы приступят к исполнению обязанностей в ближайшее время.