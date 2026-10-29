Малогабаритные квартиры в Ярославле подорожали на 20% за год
В Ярославле средняя стоимость малогабаритной квартиры на вторичном рынке за год выросла на 20,2%, до 3,57 млн руб. Цена квадратного метра увеличилась на 18,3%, до 128,2 тыс. руб. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир».
По темпам роста цены квадратного метра Ярославль занял 43-е место среди 70 крупных городов России. В среднем по ним малогабаритные квартиры подорожали на 13%, до 3,94 млн руб., а стоимость квадратного метра выросла на 12,5%, до 148,8 тыс. руб.
В исследовании учитывались квартиры-студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 кв. м на вторичном рынке. По оценке «Мира квартир», такие объекты востребованы в том числе из-за относительно невысокой общей стоимости и возможности сдавать их в аренду.