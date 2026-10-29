Малогабаритные квартиры в Ярославле подорожали на 20% за год

В исследовании учитывались квартиры-студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 кв. м на вторичном рынке. По оценке «Мира квартир», такие объекты востребованы в том числе из-за относительно невысокой общей стоимости и возможности сдавать их в аренду.