В Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность
30 октября в отдельных юго-восточных и западных районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Башгидрометцентр. В республике будет малооблачная погода без осадков.
Подует юго-западный ветер, 2–7 м/с.
Температура воздуха ночью понизится до -3…-8°, местами — до +2°, днем — повысится до +9…+14°.
На некоторых участках дорог ночью и утром будет туман, из-за которого видимость уменьшится до 500 м и менее.
В Уфе ожидается малооблачная погода без осадков, подует юго-западный ветер, 2–7 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -3…-5°, в центре города — до +2°, днем — поднимется до +10…+12°.