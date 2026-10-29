На защиту населения от ЧС в Ростовской области направили 1,5 млрд рублей
В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на реализацию государственной программы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций направили 1,56 млрд руб. Это 63,8% от объема средств, предусмотренного сводной бюджетной росписью на год. Такие данные содержатся в отчете о ходе реализации программы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
На 2026 год на программу предусмотрено 2,4 млрд руб. Основная часть расходов пришлась на департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона — 1,5 млрд руб., или 63,4% от запланированного объема.
На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности направили 494,8 млн руб., на защиту населения от чрезвычайных ситуаций — 234,3 млн руб. Еще 128,8 млн руб. выделили на финансирование областной поисково-спасательной службы.