На защиту населения от ЧС в Ростовской области направили 1,5 млрд рублей

В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на реализацию государственной программы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций направили 1,56 млрд руб. Это 63,8% от объема средств, предусмотренного сводной бюджетной росписью на год. Такие данные содержатся в отчете о ходе реализации программы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».