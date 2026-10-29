Сенатор Владимир Кравченко: томский «Ильменит» готовится к консервации
Причинами названы смена потребителей и санкции
Горно-обогатительный комбинат «Ильменит» в Томской области сократил персонал на 18% и готовится законсервировать производство. Об этом заявил томский сенатор Владимир Кравченко на заседании Совета федерации.
«С 2025 года единственный крупный потребитель приостановил закупки у ТГОК “Ильменит” и переориентировался на импортное сырье из других стран. Кроме того, с этого же года “Ильменит” включен в санкционный список, что фактически лишило предприятие возможности экспортировать продукцию»,— назвал господин Кравченко причины проблем комбината.
Как писал «Ъ-Сибирь», АО «Туганский горно-обогатительный комбинат “Ильменит” было создано в 2002 году для промышленной разработки Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков. Производит цирконовый концентрат, ильменитовый концентрат, кварцевый стекольный песок и кварцевый фракционированный песок. В мае 2022 года комбинат объявил о том, что вышел на проектную мощность в 575 тыс. тонн рудных песков в год.
АО входит в контур «Росатома». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году компания получила убыток в размере 3,05 млрд руб. Владимир Кравченко предложил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову провести рабочее совещание о перспективах «Ильменита».