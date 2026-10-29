Сенатор Владимир Кравченко: томский «Ильменит» готовится к консервации

Как писал «Ъ-Сибирь», АО «Туганский горно-обогатительный комбинат “Ильменит” было создано в 2002 году для промышленной разработки Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков. Производит цирконовый концентрат, ильменитовый концентрат, кварцевый стекольный песок и кварцевый фракционированный песок. В мае 2022 года комбинат объявил о том, что вышел на проектную мощность в 575 тыс. тонн рудных песков в год.