Экс-глава областного управления СКР назначен омским вице-губернатором
Заместителем губернатора Омской области назначен Олег Винников. Соответствующее постановление подписал глава региона Виталий Хоценко.
В полномочия господина Винникова войдет взаимодействие с силовыми и правоохранительными структурами, МЧС и другими экстренными службами. Кроме того, он будет отвечать за противопаводковые и противопожарные мероприятия на территории области.
В сентябре 2019 года Олег Винников занял пост главы следственного управления СКР по Омской области. До этого назначения он работал первым заместителем главы управления ведомства по Амурской области. Имеет два высших образования — педагогическое и юридическое.