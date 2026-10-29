Студенты уфимского вуза попали в больницу после пары по химии
Восемь студентов Уфимского университета науки и технологий попали в больницу после пары по неорганической химии, сообщает Ufa1 со ссылкой на свой источник. Отмечается, что они отравились газообразным веществом. Студентам стало плохо уже дома, после занятий.
В пресс-службе минздрава Башкирии сообщили «Ъ-Уфа», что пострадавшие были осмотрены врачами. «Состояние удовлетворительное. Госпитализация не потребовалась», — отмечается в сообщении.