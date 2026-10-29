Северная Осетия показала рост цветочного рынка в пять раз выше российского
Республики Северного Кавказа вошли в число лидеров по темпам прироста числа продавцов цветов, следует из данных «Контур.Фокуса» на октябрь 2026 года.
В Северной Осетии количество компаний и ИП, торгующих цветами, с начала года выросло на 18,1% — с 105 до 124. В Карачаево-Черкесии прирост составил 15,15% (с 66 до 76), в Дагестане — 11,36% (с 273 до 304). Для сравнения: по России число участников рынка за тот же период увеличилось лишь на 3,64% — с 40 569 до 42 046, то есть кавказские регионы растут в три—пять раз быстрее среднероссийского уровня. В сумме три республики прибавили 60 точек — с 444 до 504 (+13,5%).
Столь высокие темпы отчасти объясняются эффектом низкой базы: по абсолютному числу игроков регионы СКФО заметно уступают соседям по югу — в Краснодарском крае насчитывается 2399 участников рынка, в Ростовской области — 1319. Крупнейшим цветочным рынком округа остаётся Дагестан.
В выборку аналитиков вошли юрлица и ИП с ОКВЭД розничной и оптовой торговли цветами и растениями. В целом по стране отрасль почти полностью формирует розница — 93% участников (39 106 против 2803 оптовиков). Опт растёт медленнее: на 2,49% с начала года против 3,36% в рознице. Рынок остаётся вотчиной индивидуальных предпринимателей — их доля достигла 93,4%, тогда как число юрлиц сокращается второй год подряд (3,38% в 2026 году).
При этом общероссийская динамика замедляется: за январь—октябрь 2025 года рост составлял 6,57%, а отношение ликвидаций к регистрациям выросло с 60,26% до 75,81% — открыто 6106 бизнесов, закрыто 4629. В опте закрытия достигли 82,12% от числа регистраций.
Отрасль расширяется на фоне роста импорта: по данным Россельхозбанка, в первом полугодии 2026 года в Россию ввезли втрое больше срезанных цветов, чем годом ранее. Параллельно растёт отечественное цветоводство — число производителей с начала года увеличилось на 3,97%, до 1545.
Слабость опта аналитики связывают с перестройкой цепочек поставок: магазины и службы доставки работают с поставщиками напрямую, а продуктовые ритейлеры закупают цветы к праздникам в обход оптовых баз. Розничные точки при этом превращаются в площадки сборки букетов, в том числе под корпоративные заказы, а спрос смещается в онлайн-доставку.