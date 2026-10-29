Северная Осетия показала рост цветочного рынка в пять раз выше российского

В Северной Осетии количество компаний и ИП, торгующих цветами, с начала года выросло на 18,1% — с 105 до 124. В Карачаево-Черкесии прирост составил 15,15% (с 66 до 76), в Дагестане — 11,36% (с 273 до 304). Для сравнения: по России число участников рынка за тот же период увеличилось лишь на 3,64% — с 40 569 до 42 046, то есть кавказские регионы растут в три—пять раз быстрее среднероссийского уровня. В сумме три республики прибавили 60 точек — с 444 до 504 (+13,5%).