Осужденный в Красноярске экс-чиновник Минобрнауки РФ оспорил приговор в кассации

Как указывается в деле, в 2022–2023 годах замдиректора департамента организовал направление в научные учреждения коммерческих предложений от имени фирмы и рекомендовал заключать госконтракты именно с ней. По итогам аукционов с «КМ-Финанс» было подписано 33 госконтракта на общую сумму 930,4 млн руб., из которых более 597,1 млн руб. пришлись на стоимость техники. Представитель коммерческой организации обязался передать госслужащему взятку в 11,9 млн руб.