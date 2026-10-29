Осужденный в Красноярске экс-чиновник Минобрнауки РФ оспорил приговор в кассации
В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) поступила жалоба на приговор суда Красноярска, который назначил восемь лет колонии и штраф 11,9 млн руб. экс-заместителю директора департамента Минобрнауки РФ Дмитрию Журавлеву за получение взятки. Решение оспаривают сам бывший федеральный чиновник и группа адвокатов.
В сентябре кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу другого фигуранта этого дела — исполнительного директора фирмы «КМ-Финанс» Алексея Евдокименко, который обвинялся в даче взяток чиновнику.
По материалам следствия, в 2022 году чиновник Минобрнауки РФ предложил исполнительному директору «КМ-Финанс» содействие в заключении госконтрактов на закупку в лизинг сельхозтехники. За свое покровительство в признании фирмы победителем он потребовал откат в размере 2% от стоимости поставляемой техники. Деньги следовало перечислить на счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей.
Как указывается в деле, в 2022–2023 годах замдиректора департамента организовал направление в научные учреждения коммерческих предложений от имени фирмы и рекомендовал заключать госконтракты именно с ней. По итогам аукционов с «КМ-Финанс» было подписано 33 госконтракта на общую сумму 930,4 млн руб., из которых более 597,1 млн руб. пришлись на стоимость техники. Представитель коммерческой организации обязался передать госслужащему взятку в 11,9 млн руб.
По мере исполнения контрактов часть обещанной взятки в размере 6,85 млн руб. была передана адресату, рассказали в прокуратуре.
В июне 2024 года Дмитрия Журавлева и Алексея Евдокименко задержали. Чиновнику вменили в вину получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), предпринимателю инкриминировали дачу взятки (ст. 291 УК РФ). В декабре 2025 года Кировский райсуд Красноярска вынес им приговор. Каждый получил восемь лет колонии и штраф 11,9 млн руб. В марте 2026 года Красноярский краевой суд отклонил апелляционные жалобы защиты, добивавшейся смягчения наказания.