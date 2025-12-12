Экс-чиновник Минобрнауки РФ получил 8 лет колонии по делу о взятке в Красноярске

В Красноярске вынесли приговор бывшему заместителю директора департамента Минобрнауки РФ Дмитрию Журавлеву и исполнительному директору ООО «КМ-Финанс» Алексею Евдокименко по делу о коррупции при госзакупках сельхозтехники. Каждый получил по восемь лет колонии строгого режима и штраф 11,9 млн руб., рассказали в прокуратуре Красноярского края. Обвинение по делу поддерживал глава надзорного ведомства региона Роман Тютюник.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По материалам дела, в 2022 году чиновник Минобрнауки России предложил исполнительному директору «КМ-Финанс» содействие в заключении госконтрактов на закупку в лизинг сельхозтехники. За свое покровительство в признании фирмы победителем он потребовал откат в размере 2% от стоимости поставляемой техники. Деньги следовало перечислить на счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей.

Как указывается в деле, в 2022–2023 годах замдиректора департамента организовал направление в научные учреждения коммерческих предложений от имени фирмы и рекомендовал заключать госконтракты именно с ней. По итогам аукционов с «КМ-Финанс» было заключено 33 госконтракта на общую сумму 930,4 млн руб., из которых более 597,1 млн руб. пришлись на стоимость техники. Представитель коммерческой организации обязался передать госслужащему взятку в 11,9 млн руб.

По мере исполнения контрактов часть обещанной взятки в размере 6,85 млн руб. была передана адресату, рассказали в прокуратуре.

В июне 2024 года Дмитрия Журавлева и Алексея Евдокименко задержали. Чиновнику вменили в вину получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), предпринимателю инкриминировали дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Басманный суд Москвы санкционировал их арест.

Илья Николаев