В Усть-Куте ввели режим повышенной готовности из-за засорившейся канализации

«Прошу жителей отнестись к ситуации внимательно и не усугублять ее. Не выбрасывайте в канализацию влажные салфетки, крупные пищевые отходы и другие предметы, которые могут забивать трубы. Такие засоры мешают работе системы и могут привести к новым проблемам»,— обратился к горожанам мэр.