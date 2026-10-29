В Усть-Куте ввели режим повышенной готовности из-за засорившейся канализации
На территории города Усть-Кута (Иркутская область) введен режим повышенной готовности. Причинами стали разрушение водоотводных коллекторов и засоры канализационных систем в нескольких микрорайонах, сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» глава городского округа Сергей Анисимов.
«Прошу жителей отнестись к ситуации внимательно и не усугублять ее. Не выбрасывайте в канализацию влажные салфетки, крупные пищевые отходы и другие предметы, которые могут забивать трубы. Такие засоры мешают работе системы и могут привести к новым проблемам»,— обратился к горожанам мэр.
По данным городских властей, ремонты по восстановлению работы канализации проведены в районе детских садов «Кораблик» и «Тополек», а также на ул. Речников и Халтурина.