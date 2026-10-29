В Челябинской области увеличат размер регионального маткапитала
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области единогласно поддержали изменения в закон, направленные на усиление поддержки семей с детьми. Главным стало увеличение регионального материнского капитала до 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба заксобрания.
Областной материнский капитал вырастет с 138,7 тыс. руб. до 500 тыс. руб. для семей, в которых с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2030-го родится или будет усыновлен третий либо последующий ребенок. Кроме того, можно повторно получить поддержку при рождении четвертого и последующих детей в указанный период. Расширено направление использования средств областного капитала — включено приобретение автомобиля для семьи.
Еще одним изменением стало увеличение срока предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении или усыновлении второго ребенка,— с одного года до достижения ребенком возраста двух лет. В случае рождения третьего ребенка до этого времени срок выплаты будет продлен до достижения вторым ребенком возраста трех лет.