В Челябинской области увеличат размер регионального маткапитала

Областной материнский капитал вырастет с 138,7 тыс. руб. до 500 тыс. руб. для семей, в которых с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2030-го родится или будет усыновлен третий либо последующий ребенок. Кроме того, можно повторно получить поддержку при рождении четвертого и последующих детей в указанный период. Расширено направление использования средств областного капитала — включено приобретение автомобиля для семьи.