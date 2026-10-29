Челябинские депутаты в первом чтении одобрили запрет продажи бензина детям

Следующим этапом проект закона передадут в профильный комитет. Аналогичные запреты уже действуют в Татарстане, Пензенской и Волгоградской областях. Законы, вступающие в силу с 1 марта 2027 года, приняты в Кемеровской, Омской, Новосибирской, Московской, Тюменской и Новгородской областях. Законопроект также обсуждается в ХМАО.