Челябинские депутаты в первом чтении одобрили запрет продажи бензина детям
Проект закона передадут в профильный комитет
Законодательное собрание Челябинской области на октябрьском заседании приняло в первом чтении законопроект о запрете продажи горюче-смазочных материалов несовершеннолетним до 16 лет, сообщает корреспондент „Ъ-Южный Урал“.
Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, законопроект был внесен прокурором Челябинской области Игорем Донгаузером. Документ запрещает продажу бензина, дизельного топлива и сжиженного газа лицам, не достигшим 16 лет. За нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 3 тыс. руб. (при повторном нарушении — до 5 тыс. руб.), для должностных лиц — до 20 тыс. руб., для юридических — до 50 тыс. руб. (повторно — до 150 тыс. руб.). В случае окончательного принятия закон вступит в силу 1 марта 2027 года.
Следующим этапом проект закона передадут в профильный комитет. Аналогичные запреты уже действуют в Татарстане, Пензенской и Волгоградской областях. Законы, вступающие в силу с 1 марта 2027 года, приняты в Кемеровской, Омской, Новосибирской, Московской, Тюменской и Новгородской областях. Законопроект также обсуждается в ХМАО.