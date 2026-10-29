На Дону в октябре выявили недостоверные деклараций на 310 тысяч тонн зерна

В Ростовской области с 1 по 28 октября выявили 220 недостоверных деклараций о соответствии на зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Общий объем продукции составил 310 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.