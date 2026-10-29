На Дону в октябре выявили недостоверные деклараций на 310 тысяч тонн зерна
В Ростовской области с 1 по 28 октября выявили 220 недостоверных деклараций о соответствии на зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Общий объем продукции составил 310 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Нарушения специалисты выявили при анализе реестра деклараций. В частности, в протоколах испытаний отсутствовали результаты исследований на остаточное содержание пестицидов при выращивании сельхозкультур.
В ведомстве привели в пример недостоверную декларацию на партию продовольственного ячменя весом 2 тыс. т, принадлежащую предприятию из Аксайского района. Документ был оформлен на основании протокола испытаний, который не содержал полного перечня показателей безопасности, предусмотренных техническим регламентом «О безопасности зерна».
С начала 2026 года Россельхознадзор вынес на территории области более 2 тыс. решений о признании деклараций о соответствии недействительными. Заявителям направили предостережения.