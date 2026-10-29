В Ростове Великом планируют запустить колесо обозрения в 2027 году
В Городском саду Ростова Великого в 2027 году планируют запустить колесо обозрения. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев по итогам заседания инвестиционной комиссии, посвященного проектам в Ростовском округе.
По словам главы региона, компания-партнер получила разрешение службы охраны объектов культурного наследия на размещение аттракциона. Администрация округа готовит документы на право использования площадки. Название компании и объем вложений губернатор не уточнил.
Ростовское колесо обозрения станет третьим в регионе. Аналогичные аттракционы действуют в Ярославле и Рыбинске.
На заседании также рассмотрели строительство компанией «Красный маяк» молочно-товарного комплекса на 4 тыс. голов стоимостью почти 4 млрд руб. Сдать объект планируют до конца года. Компания «УК Ростов Великий» восстанавливает восемь объектов, включая памятники архитектуры, для размещения гостиниц, ресторанов, арт-пространств и детского образовательного центра. В декабре компания «Инвест76» намерена открыть в городе новый гостиничный комплекс.
Кроме того, инвесторам предложили строительство около 100 тыс. кв. м жилья в микрорайоне №3 и реконструкцию Центрального рынка с созданием общественного пространства.