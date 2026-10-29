В Ростове Великом планируют запустить колесо обозрения в 2027 году

На заседании также рассмотрели строительство компанией «Красный маяк» молочно-товарного комплекса на 4 тыс. голов стоимостью почти 4 млрд руб. Сдать объект планируют до конца года. Компания «УК Ростов Великий» восстанавливает восемь объектов, включая памятники архитектуры, для размещения гостиниц, ресторанов, арт-пространств и детского образовательного центра. В декабре компания «Инвест76» намерена открыть в городе новый гостиничный комплекс.