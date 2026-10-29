Автобусы №56 и №72 в Ростове-на-Дону поедут по новым маршрутам

Освобожденную нишу занимает №72 — он поедет от ЖК «Европейский» по 2-й Краснодарской, Малиновского, Маршала Ерёменко, проспекту Солженицына и улице Ткачёва. Параллельно маршрут теряет заезд на улицу Жданова, зато в сторону «Европейского» автобусы будут делать заезд на ГПЗ-10. Предполагается, что на линии будет работать четыре автобуса малого класса «ГАЗель Next» — для связки двух крупных жилых массивов с «Европейским» цифра скорее оптимистичная, чем избыточная.