Автобусы №56 и №72 в Ростове-на-Дону поедут по новым маршрутам
В Ростове-на-Дону изменят схемы движения автобусов №56 «Верхний Темерник — ЖК «Европейский» и №72 «мкр. Левенцовский — ЖК «Европейский». Об этом сообщили в Ростовском городском транспорте.
Автобус №56, который сейчас после улицы Доватора идет по улице Малиновского до 2-й Краснодарской и далее — до ЖК «Европейский», от проезда этого участка освобождается: после остановки «Авторынок Фортуна» он повернет направо на улицу Маршала Еременко, затем последуют улица Маршала Жукова, улица Ткачёва, а конечной станет остановка на проспекте Солженицына.
Освобожденную нишу занимает №72 — он поедет от ЖК «Европейский» по 2-й Краснодарской, Малиновского, Маршала Ерёменко, проспекту Солженицына и улице Ткачёва. Параллельно маршрут теряет заезд на улицу Жданова, зато в сторону «Европейского» автобусы будут делать заезд на ГПЗ-10. Предполагается, что на линии будет работать четыре автобуса малого класса «ГАЗель Next» — для связки двух крупных жилых массивов с «Европейским» цифра скорее оптимистичная, чем избыточная.
Точная дата запуска новой схемы пока не объявлена. Перевозчики разделены прежним образом: №56 обслуживает ООО «Дон-Авто», №72 — ООО «Легион-АвтоТранс». Пассажирам улицы Малиновского, чей маршрут теперь берёт на себя «ГАЗель Next».