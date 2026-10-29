Срок автокредита в Челябинской области вырос на 10%

В среднем по стране заем на машину россиянам в начале осени выдавали почти на шесть лет. За год показатель увеличился на 11%. Наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов зафиксирована в Красноярском крае (+15,7%), Ростовской области (+14,4%), Краснодарском крае (+13,7%), а также в Ленинградской (+12,2%) и Свердловской (+11,8%) областях.