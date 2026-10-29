На 20% больше одобрили заявок на включение в реестр промпродукции УР за год
Основная часть направленных заявок — обрабатывающие производства
В Удмуртии на 20,2%, до 101, выросло число одобренных заявок на включение в реестр российской промпродукции за девять месяцев. Всего за январь—сентябрь предприятия Удмуртии направили 176 заявок на подтверждение российского происхождения продукции. Это на 23% больше, чем годом ранее. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента Торгово-промышленной палаты Удмуртии Анатолия Ганина.
«Анатолий Ганин подчеркнул, что фиксируется кратный рост продукции, включаемой в реестр, так как в одной заявке, как правило, содержится большое количество номенклатурных единиц — от 3 до 300»,— пишет издание. Президент ТПП республики также отмечает, что в регионе выросло число заявок от обрабатывающих производств. «Основная часть направленных в объединение заявок касается таких сфер, как выпуск комплектующих для БПЛА, станкостроение, производство СИЗ и спецодежды, одежды, мебели»,— добавили в сообщении.
Как пояснил господин Ганин, отличительной особенностью в этом году стали сложносоставные изделия, которые начали входить в реестр. Это, в частности, роботизированные системы хранения для промпредприятий, станки и комплектующие. Анатолий Ганин спрогнозировал продолжение роста заявок на включение в реестр промпродукции — до 50% в следующем году.