На 20% больше одобрили заявок на включение в реестр промпродукции УР за год

«Анатолий Ганин подчеркнул, что фиксируется кратный рост продукции, включаемой в реестр, так как в одной заявке, как правило, содержится большое количество номенклатурных единиц — от 3 до 300»,— пишет издание. Президент ТПП республики также отмечает, что в регионе выросло число заявок от обрабатывающих производств. «Основная часть направленных в объединение заявок касается таких сфер, как выпуск комплектующих для БПЛА, станкостроение, производство СИЗ и спецодежды, одежды, мебели»,— добавили в сообщении.