В аэропорту Ярославля ограничили прием и выпуск самолетов
В ярославском аэропорту Туношна в ночь на 29 октября ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация сообщила об этом в своем канале в «Максе» в 01:26 мск. В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
По данным онлайн-табло аэропорта, на момент публикации задержек рейсов нет.
Беспилотная опасность в Ярославской области не объявлялась. В соседней Костромской области такой режим введен в 08:09. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Сергей Ситников.
UPD: Запрет на полеты снят в 9:39.