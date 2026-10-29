В аэропорту Ярославля ограничили прием и выпуск самолетов

В ярославском аэропорту Туношна в ночь на 29 октября ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация сообщила об этом в своем канале в «Максе» в 01:26 мск. В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.