В Пермском крае могут расширить право получения льготы на оплату ЖКХ

Кроме этого, для отдельных категорий населения Пермского края на 2026–2029 годы стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ установлен в пониженном размере — 18% вместо базовых 22%. Сегодня такой льготой могут воспользоваться одинокие родители с несовершеннолетними детьми, неработающие одиноко проживающие пенсионеры по старости, семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров по старости, неработающие пенсионеры, имеющие стаж работы в угольных шахтах десять и более лет, проживающие на территориях Гремячинского, Губахинского, Кизеловского и Чусовского округов, труженики тыла, а также лица, награжденные орденами или медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.