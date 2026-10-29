За сутки в Ростовской области зафиксировали 63 пожара
В среду, 28 октября, в Ростовской области зафиксировали 63 пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Специалисты ликвидировали 14 техногенных пожаров и 49 загораний сухой растительности и мусора. Пожарных также привлекали к ликвидации последствий трех ДТП. Спасти удалось пять человек.
На места выезжали 440 человек, 110 единиц техники.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Кировском районе Ростова-на-Дону, в районе Гребного канала, произошло возгорание сухой растительности. Площадь пожара составляет около 300 кв. м. На месте ведется реагирование экстренных служб.