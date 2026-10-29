Комитет ОКН через суд требует восстановить крышу «Магазина Валеева» в Челябинске
Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области обратился в региональный арбитражный суд с иском к ООО «Молодежная мода». Ведомство требует обязать собственника привести в первоначальное состояние кровлю одноэтажной части «Магазина Валеева» (улица Кирова, 104), который является памятником истории и культуры регионального значения.
Согласно исковому заявлению, ответчик должен демонтировать возведенные деревянные конструкции и восстановить конфигурацию свесов кровли в местах, где было снято металлическое покрытие. На выполнение работ комитет отводит четыре месяца с момента вступления решения суда в силу. Предварительное заседание по делу назначено на 25 ноября.
Одновременно с иском ведомство заявило ходатайство о принятии обеспечительных мер. Арбитражный суд Челябинской области 27 октября удовлетворил это требование, запретив ООО «Молодежная мода» и любым иным лицам проводить строительные, монтажные и ремонтные работы на объекте до окончания разбирательства, если они нарушают установленный законом порядок охраны памятников.
«Магазин Валеева» — одно из знаковых зданий на пешеходной части улицы Кирова. Объект в стиле модерн был построен в начале XX века купцом Мухамметханом Валеевым. Сейчас в здании располагаются торговые площади.