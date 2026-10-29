Комитет ОКН через суд требует восстановить крышу «Магазина Валеева» в Челябинске

Согласно исковому заявлению, ответчик должен демонтировать возведенные деревянные конструкции и восстановить конфигурацию свесов кровли в местах, где было снято металлическое покрытие. На выполнение работ комитет отводит четыре месяца с момента вступления решения суда в силу. Предварительное заседание по делу назначено на 25 ноября.