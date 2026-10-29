Томская сеть «Ярче!» объявила о закрытии онлайн-магазина

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре прошлого года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании основателя томского холдинга «КДВ Групп» Дениса Штенгелова (состоит в экстремистском и запрещенном объединении) экстремистом. Тогда же суд постановил изъять в доход государства бизнес-структуры предпринимателя, включая сеть «Ярче!». Согласно сайту сети, ее магазины работают в 32 регионах.