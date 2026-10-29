Жителю Челябинской области дали 14 лет за госизмену
Центральный окружной военный суд признал виновным 47-летнего жителя Челябинской области в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Его приговорили к 14 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Установлено, что южноуралец, действуя в интересах Украины, начал сотрудничать с представителем запрещенного в России украинского военизированного объединения. По заданию куратора он собирал разведывательную информацию — проводил рекогносцировку объектов транспортной инфраструктуры региона. Также местный житель должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории области.
Фигуранта задержали в декабре 2025 года сотрудники УФСБ России по региону. Ему дали 14 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в колонии строгого режима. Также южноуральцу ограничили свободу на один год. Приговор в законную силу не вступил.