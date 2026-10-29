Жителю Челябинской области дали 14 лет за госизмену

Фигуранта задержали в декабре 2025 года сотрудники УФСБ России по региону. Ему дали 14 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в колонии строгого режима. Также южноуральцу ограничили свободу на один год. Приговор в законную силу не вступил.