В Куртамыше закончили ремонт системы водоснабжения центрального водопровода

Общий объем инвестиций в обновление коммунальной инфраструктуры города составил 226 млн руб. Финансирование привлекли в рамках профильного федерального проекта: 54 млн руб. было направлено на капитальный ремонт сетей, 172 млн руб.— на реконструкцию водных сооружений. Обновленная станция будет работать по современным технологиям. Поступающая из скважин вода проходит многоступенчатую систему фильтрации и направляется в два резервуара емкостью по 250 кубических метров каждый. Лабораторный контроль подтвердил: питьевая вода из скважин по улице Весенней полностью соответствует санитарным нормам.