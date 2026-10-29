В Куртамыше закончили ремонт системы водоснабжения центрального водопровода
В Куртамыше идут пусконаладочные работы на новой станции водоочистки. Реконструкция водозаборных сооружений и капитальный ремонт сетей, срок службы которых превысил 50 лет, стартовали в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
Общий объем инвестиций в обновление коммунальной инфраструктуры города составил 226 млн руб. Финансирование привлекли в рамках профильного федерального проекта: 54 млн руб. было направлено на капитальный ремонт сетей, 172 млн руб.— на реконструкцию водных сооружений. Обновленная станция будет работать по современным технологиям. Поступающая из скважин вода проходит многоступенчатую систему фильтрации и направляется в два резервуара емкостью по 250 кубических метров каждый. Лабораторный контроль подтвердил: питьевая вода из скважин по улице Весенней полностью соответствует санитарным нормам.