После пробного запуска в Ростове внедрение «робопсов» рассмотрят и на вокзалах Юга

Массовое внедрение робототехнического комплекса на основе биоморфного робота — того самого «робопса» — на вокзалах Юга и Северного Кавказа станет возможным только по итогам текущего эксперимента на Ростове-Главном. Об этом «РБК Ростов» сообщили в АО «НИИАС» — Научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте.