После пробного запуска в Ростове внедрение «робопсов» рассмотрят и на вокзалах Юга
Массовое внедрение робототехнического комплекса на основе биоморфного робота — того самого «робопса» — на вокзалах Юга и Северного Кавказа станет возможным только по итогам текущего эксперимента на Ростове-Главном. Об этом «РБК Ростов» сообщили в АО «НИИАС» — Научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте.
Пилот на ростовском вокзале стартовал в апреле 2025 года. В ходе испытаний отрабатывались автономное патрулирование, обход препятствий, видеофиксация, а также распознавание потенциально опасных объектов и аномального поведения.
«В настоящее время идёт этап обкатки технологий, испытания продолжаются; говорить о конкретных сроках их завершения преждевременно», — объяснили в «НИИАС». Иными словами, до превращения пилота в типовое решение дорога пройдена меньше половины.
Комплекс представляет собой патрульный механизм с гибридным приводом, способный работать и в городской среде, и на пересеченной местности, с курсовыми камерами и лидаром на борту. Защита от пыли и влаги заявлена, температурный диапазон — от 20 до +40 °С.