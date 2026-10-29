В Прикамье стоимость бензина снизилась на 8 рублей

По данным Росстата, с 20 по 26 октября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 24 субъектах Российской Федерации, более всего — в Саратовской области (+2,1%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 57 субъектах Российской Федерации, более всего — в Камчатском крае (-12,6%) и Ивановской области (-11,4%).