В Прикамье стоимость бензина снизилась на 8 рублей
За неделю с 20 по 26 октября 2026 года средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае стала меньше на 8,66 руб. и составила 75,49 руб. за литр, сообщает Росстат.
Стоимость бензина АИ-92 снизилась на 9,52 руб., до 70,19 руб. за литр, АИ-95 — на 8,19 руб., до 79,02 руб., АИ-98 увеличилась на 35 коп. и составила 99,97 руб. Стоимость дизельного топлива снизилась на 2,61 руб. и составила 84,33 руб. за литр.
Средняя цена бензина в Приволжском федеральном округе составила 74,17 руб. за литр.
По данным Росстата, с 20 по 26 октября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 24 субъектах Российской Федерации, более всего — в Саратовской области (+2,1%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 57 субъектах Российской Федерации, более всего — в Камчатском крае (-12,6%) и Ивановской области (-11,4%).