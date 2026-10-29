На Дону число выездов Росгвардии по тревоге выросло за год на 12,5%
Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии в Ростовской области с начала 2026 года совершили более 9000 выездов по тревожным сигналам — уже на 12,5% больше, чем за весь прошлый год. Цифры на пресс-конференции в «ТАСС Юг» привёл начальник регионального управления Алексей Невтриносов.
За весь 2025 год было зафиксировано порядка 7800–8000 срабатываний тревожной сигнализации.
«Эти услуги востребованы. Только за первое полугодие мы установили 270 новых объектов с кнопками, это тоже дает дополнительные срабатывания», — пояснил господин Невтриносов.
Под охраной подразделений Росгвардии в области находится почти 21 500 объектов: государственные учреждения, магазины, квартиры и частные дома. Отдельная категория — тревожные кнопки, которые носят бригады скорой помощи: сигнал для медиков стал инструментом безопасности при выездах к пациентам.