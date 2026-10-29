На Дону число выездов Росгвардии по тревоге выросло за год на 12,5%

Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии в Ростовской области с начала 2026 года совершили более 9000 выездов по тревожным сигналам — уже на 12,5% больше, чем за весь прошлый год. Цифры на пресс-конференции в «ТАСС Юг» привёл начальник регионального управления Алексей Невтриносов.