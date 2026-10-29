На Ставрополье официально открыли новое месторождение песчано-гравийной смеси

В Ставропольском крае официально подтверждено открытие нового участка с ископаемыми. Речь идет о месторождении песчано-гравийной смеси на Приэтокском Южном участке в Георгиевском муниципальном округе. Факт открытия установлен на заседании комиссии регионального минприроды.