На Ставрополье официально открыли новое месторождение песчано-гравийной смеси
В Ставропольском крае официально подтверждено открытие нового участка с ископаемыми. Речь идет о месторождении песчано-гравийной смеси на Приэтокском Южном участке в Георгиевском муниципальном округе. Факт открытия установлен на заседании комиссии регионального минприроды.
Комиссия рассматривала заявку ООО «Незлобненский элеватор»: специалисты проверили материалы компании, включая данные геологического изучения участка. Итог — «заявка одобрена, факт открытия месторождения на участке официально установлен», сообщили в ведомстве.
Вскоре «Незлобненскому элеватору» должны вручить соответствующее свидетельство — документ, который юридически закрепляет за компанией открытие и переводит участок из геологической абстракции в предмет будущей добычи.