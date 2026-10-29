Нарушения при формировании тарифов на тепло на 222 млн рублей выявили в Эвенкии
Нарушения при формировании тарифов выявила прокуратура у МП «Илимпийские теплосети», работающего в административном центре Эвенкийского муниципального района — Туре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края по итогам проверки единственного поставщика тепла в Эвенкии.
По данным надзорного ведомства, «Илимпийские теплосети» в 2024—2025 годах получили экономию на топливе, ремонте основных средств и охране труда. В тариф эти расходы заложили по плановым ценам, хотя в действительности предприятие потратило на 222,4 млн руб. меньше.
«Прокуратура направила результаты проверки в министерство тарифной политики края и поставила вопрос об исключении экономически необоснованных затрат — 385 млн руб. 163 млн руб. уже исключены из расходов, учитываемых при формировании тарифа на тепло на 2026 год. Еще 222 млн руб. предстоит оценить при установлении тарифа на 2027 год»,— говорится в сообщении прокуратуры.