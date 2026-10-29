Нарушения при формировании тарифов на тепло на 222 млн рублей выявили в Эвенкии

«Прокуратура направила результаты проверки в министерство тарифной политики края и поставила вопрос об исключении экономически необоснованных затрат — 385 млн руб. 163 млн руб. уже исключены из расходов, учитываемых при формировании тарифа на тепло на 2026 год. Еще 222 млн руб. предстоит оценить при установлении тарифа на 2027 год»,— говорится в сообщении прокуратуры.