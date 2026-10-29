В Таганроге тепло дали 90 соцобъектам, дома подключат со 2 ноября
В Таганроге начался отопительный период. По состоянию на конец дня 28 октября тепло подано в 18 учреждений здравоохранения, 45 дошкольных учреждений, 4 объекта социального обслуживания, 5 учреждений спорта и 18 учреждений культуры, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Подключение социальной сферы идет по заявкам руководителей и графикам, согласованным с теплоснабжающими организациями. Школы заявки направили, но подключение растянуто по этапам — с учетом каникул.
В многоквартирных домах, где собственники не установили иную дату, отопление подается по централизованной системе со 2 ноября; дома подключаются по заявкам управляющих компаний и других уполномоченных организаций.