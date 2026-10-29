Росгвардия в Ростовской области получила оборудование для охраны при глушении связи
Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии в Ростовской области получили оборудование, способное передавать сигналы тревоги даже при подавлении или перебоях сотовой связи. О новинках на пресс-конференции в «ТАСС Юг» рассказал начальник регионального управления вневедомственной охраны Алексей Невтриносов.
Суть разработки — в обходе главного уязвимого места любой «тревожной» сигнализации: зависимость от операторского эфира. «Для подразделений вневедомственной охраны разработаны средства, которые помогают переходить в режимы, обеспечивающие доставку сигнала о срабатывании сигнализации независимо от глушения и подавления средств сотовой связи. Эти все вопросы заводами-изготовителями проработаны», — пояснил господин Невтриносов.
Средства разработаны российскими предприятиями, проходят сертификацию и поставлены подразделениям по гособоронзаказу.
Сложнее, признал начальник управления, обстоят дела с тревожными кнопками со встроенной SIM-картой, которые вместе с сигналом передают и местоположение человека. Их применяют пока ограниченно.